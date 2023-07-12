حدد راتبه بالفعل.. الاتفاق ينتظر رد نجم ليفربول بمباركة ستيفن جيرارد

الأسطورة الإنجليزي يعرف جيدًا من يحتاج في تجربته السعودية

يحسم الإنجليزي الدولي جوردان هندرسون قراره بشأن الانضمام إلى دوري روشن السعودي الموسم المقبل خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل تلقيه عرضًا من قبل نادي الاتفاق السعودي الذي يدربه أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد.

وأفادت صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية بأن الاتفاق عرض على هندرسون راتبًا أسبوعيًا يقدر بـ 140 مليون جنيه استرليني قياسًا لما سيتقاضاه في الموسم، وهو عرض يصعب رفضه في ظل ارتفاعه بنحو 50٪ عما يتقاضاه النجم الإنجليزي حاليًا في صفوف ليفربول.

النادي الذي يتخد من مدينة الدمام مقرًا له، يطمح في دخول المنافسة على لقب الدوري بقوة الموسم المقبل، وعليه فقد انتدب واحدًا من أصحاب الخبرات الكبيرة سواء كلاعب أو كمدرب وهو ستيفن جيرارد.

وأكد جيرارد أنه يطمح لقيادة الاتفاق من جديد نحو منصات التتويج، وهو الطموح الذي يبدو أنه سيكون مشروعًا الموسم المقبل لكل أندية المسابقة، في ظل الصفقات القوية التي تبرمها الأندية السعودية خلال الصيف.