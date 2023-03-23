حدد بديل كارلو أنشيلوتي؟ ريال مدريد يزاحم توتنهام في سباق المدرب الجديد!

صيف مشغول ينتظر وكيل ماوريسيو بوتشيتينو

وصول نادي ريال مدريد لخليفة أنشيلوتي لن يكون سهلًا؛ فواحد من الأسماء المطروحة على الطاولة هو الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو الذي يهدد إيطالي آخر، فنادي توتنهام يضعه خليفة محتملًا أيضًا لمدربه أنتونيو كونتي.

وذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن نادي توتنهام يطمح في إعادة المدرب الأرجنتيني لقيادة فريقه الذي أقيل منه في نوفمبر 2019 بعد موسم خيالي قاد فيه الفريق الإنجليزي لنهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.

وبعد توتنهام تولى بوتشيتينو تدريب باريس سان جيرمان لكنه أقيل من منصبه بعد نهاية الموسم الماضي.

ويعد المدرب الأرجنتيني من بين الأسماء المطروحة لتدريب ريال مدريد الذي كان مهتمًا به في مرتين سابقتين: الأولى في 2018 وقت مغادرة زيدان للفريق لكن توقيع بوتشيتينو لعقد جديد مع توتنهام أبعده عن ريال مدريد.

المرة الثانية التي كان ريال مدريد مهتمًا بماوريسيو كانت في 2021 ووقتها كان مدربًا لباريس.

ويهدد بوتشيتينو المدربان الإيطاليان، كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، وأنتونيو كونتي، مدرب توتنهام، وكلاهما يقدم فريقه مستوى سيء هذا الموسم دفع جماهير فريقه للغضب ضده والمطالبة برحيله.