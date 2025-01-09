حدث ما يريده جمهور ريال مدريد ولكن بالطريقة الصعبة.. إصابة مقلقة تخرج تشواميني من مباراة مايوركا على عجل!

اللاعب الفرنسي لا يمر بأفضل فتراته

يطالب قطاع واسع من جماهير ريال مدريد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بمنح الفرصة للاعب راؤول أسينسيو في مركز قلب الدفاع لما أظهره خلال مشاركاته هذا الموسم من قوة وموهبة.

لكن المدرب الإيطالي يفضل الاعتماد على أوريليان تشواميني في هذا المركز، الذي يغيب فيه عن ريال مدريد بسبب الإصابة كل من إيدير ميليتاو ودافيد ألابا.

لكن لم يكن يريد مشجعو ريال مدريد أن يأتي مطلبهم بالطريقة الصعبة، وهو الاضطرار لخروج تشواميني مصابًا بشكل مقلق، وهو ما حدث خلال مباراة مايوركا في السوبر الإسباني.

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وسط إشارة النتيجة للتعادل السلبي، أرسل لاعب ريال مايوركا عرضية على رأس كايل لارين، اعترضها تشواميني ما تسبب في اصطدام عنيف مع لارين.

سقط تشواميني سقوطًا مقلقًا للغاية، دفع حكم المباراة لإيقاف اللعب سريعًا وأشعل الملعب قلقًا على لاعب الوسط الفرنسي سواء من لاعبي مايوركا أو ريال مدريد.

المدرب كارلو أنشيلوتي فضل عدم المخاطرة واتخذ قرارًا بإخراج تشواميني وإشراك أسينسيو فورًا، رغم أن الدولي الفرنسي بدا أنه استعاد عافيته وأصبح جاهز للمشاركة وإكمال اللقاء.

خرج تشواميني من الملعب ولم يتجه لإكمال الفحوصات الأولية مع الجهاز الطبي، توجه إلى غرف الملابس مسرعًا ولم يتبين السبب إلى الآن، حول ما إذا كان سيغادر الملعب لعمل فحوصات عاجلة خارجه، أو أنه امتعض من التبديل رغم قدرته على إكمال اللعب.