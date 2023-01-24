حدث فريد في ليلة تصدر الأهلي لدوري يلو بعد الفوز أمام الجبلين

زهيرة عادل
|
ahli 2023al ahli twitter
دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديالأهليدوري روشن السعوديالجبلين

ثلاثة أهداف وجزائية مهدرة شهدتهم مواجهة الراقي والجبلين

Shahid 1920 x 300 NEW DECEMBER 2022Shahid

واصل الأهلي انتصاراته في دوري يلو السعودي، بالفوز اليوم الثلاثاء، أمام الجبلين بثلاثية نظيفة، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة، على استاد الأمير عبد الله الفيصل.

الثلاثية سجلها هيثم عسيري "هدفين" وسلمان المؤشر، في الدقائق 40 و55 و85 من عمر المباراة.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

فيما تألق حارس الراقي محمد الربيعي أمام ضربة جزاء احتسبت للجبلين في الدقيقة 76، كان قد سددها حمد سعود الجهيم.

بهذه المباراة انتهت اللقاءات المؤجلة للأهلي، ليتصدر معها جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، منفوقًا في الأهداف على الفيصلي؛ صاحب الوصافة.

ولأول مرة في الموسم الجاري من دوري يلو يحقق الراقي الفوز في ثلاث مباريات متتالية، إذ سبق لقاء الليلة الفوز أمام الفيصلي والحزم.

Shahid NEW 1920 x 720 DECEMBER 2022Shahid

اختيارات المحررين