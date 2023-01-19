حدث غريب وفريد .. برشلونة يلعب في ثلاث قارات بأسبوع واحد!

ضغط كبير في موسم الأندية الأوروبية

تجربة فريدة من نوعها سيعيشها برشلونة الإسباني عندما يخوض ثلاث مباريات في نفس الأسبوع ولكن في ثلاث قارات مختلفة.

البلوجرانا تُوج الأسبوع الحالي، وبالتحديد يوم الأحد 15 يناير، بكأس السوبر الإسبانية في المملكة العربية السعودية عقب الانتصار أمام ريال مدريد.

رجال المدرب تشافي عادوا إلى إسبانيا ويلعب الفريق مساء الخميس مباشرة بكأس الملك ضد سبتة، اللقاء الذي سيلعب على بعد 892 كم عن برشلونة في المدينة التي تقع جغرافياً في قارة إفريقيا، ولكن تابعة للحكم الإسباني.

وبعد أيام قليلة من لقاء الكأس، سيعود برشلونة لكتالونيا والقارة الأوروبية ليلعب مساء الأحد المقبل لحساب الليجا ضد ضيفه خيتافي على ملعبه "كامب نو".

وينافس برشلونة حالياً على الثلاث جبهات، المحلية عن طريق الدوري وكأس الملك، وقارياً في الدوري الأوروبي عقب وداع دوري أبطال أوروبا.