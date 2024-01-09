حدث تاريخي سلبي لسالم الدوسري .. منتخب السعودية يقلق جماهيره بـ"تعادل مخيب" أمام فلسطين

نتيجة مخيبة للأخضر السعودي تزيد من قلق الجماهير قبل البطولة الآسيوية

أثار منتخب السعودية الأول لكرة القدم، القلق بين الجماهير، قبل أيام قليلة من انطلاق كأس أمم آسيا 2023، بـ"تعادل ودي مخيب" مع فلسطين، مساء اليوم الثلاثاء.

الأخضر السعودي يتواجد في المجموعة السادسة ببطولة كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الدوحة القطرية على أراضيها، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

ودخل الإيطالي روبرتو مانشيني، المباراة الودية أمام المنتخب الفلسطيني بـ"التشكيل الأساسي"، مع إجراء 7 تغييرات في استراحة ما بين الشوطين.

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وشهدت المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي (0-0)، طرد النجم الكبير سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، والحاصل على أفضل لاعب في آسيا 2023؛ وذلك في الدقيقة 52.

ويُعتبر هذا الطرد؛ هو الأول لسالم البالغ من العمر 32 سنة، في تاريخ مشاركاته مع منتخب السعودية، والتي بدأت في فبراير من عام 2012.

جدير بالذكر أن الأخضر السعودي، سيختتم مبارياته الودية استعدادًا لكأس آسيا، مساء غدٍ الأربعاء؛ عندما يواجه منتخب هونج كونج، حيث كان قد حقق انتصارًا منذ أيام قليلة على نظيره اللبناني، بهدف مقابل لا شيء، سجله المهاجم الشاب فراس البريكان.