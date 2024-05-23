حدث تاريخي .. إنجاز أتالانتا يفتح الباب أمام غزو إيطالي غير مسبوق لدوري الأبطال!

عدد الفرق الإيطالية بالمسابقات الأوروبية قد يصل إلى 9

تسبب فوز فريق أتالانتا بلقب الدوري الأوروبي، في فتح الطريق أمام عدد غير مسبوق للأندية الإيطالية في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

أتالانتا نجح في كسر سلسلة اللاهزيمة لنظيره الألماني باير ليفركوزن، بالتفوق عليه في نهائي اليوروباليج بثلاثية نظيفة، أمس، الأربعاء، ليتأهل إلى دوري الأبطال بصورة مباشرة.

صحيفة "ماركا" الإسبانية سلطت الضوء على إمكانية مشاركة 6 فرق إيطالية بدوري أبطال أوروبا بنسخته الجديدة الموسم المقبل، مع ظهور 9 فرق بشكل عام في مختلف المسابقات الأوروبية.

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واستعرضت الترتيب الحالي لبطولة الدوري الإيطالي، بتواجد إنتر في الصدارة ومن بعده ميلان، بولونيا، يوفنتوس وأتالانتا، حيث يتأهل جميعهم إلى الأبطال بعد ضمان إيطاليا 5 مقاعد في البطولة، مع تبقي مقعد محتمل لروما السادس.

وأشارت إلى السيناريوهات المحتملة التي تسمح بزيادة هذا العدد إلى 6 وجاءت كالتالي : فوز أتالانتا بالدوري الأوروبي وإنهاء الموسم خارج المراكز الأربعة الأولى، وخسارة فيورنتينا لنهائي دوري المؤتمر.

ووقتها سيشارك 6 فرق إيطالية بدوري الأبطال وفريق واحد لكل من بطولتي دوري المؤتمر والدوري الأوروبي.

والسيناريو الثاني يتمثل في فوز أتالانتا بالدوري الأوروبي وهو ما تحقق بالفعل، مع فوز فيورنتينا بنهائي دوري المؤتمر ضد أولمبياكوس، ووقتها سيشارك 6 فرق بدوري الأبطال وفريقين بالدوري الأوروبي وفريق واحد بدوري المؤتمر، ولكن السؤال هنا، لماذا يذهب السادس إلى دوري الأبطال؟

الصحيفة الإسبانية أجابت على هذا السؤال، وقالت إنه مركز "الأداء الرياضي" الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي هذا العام، للفريق الذي لا يصل مباشرة إلى دوري الأبطال من خلال بطولة الدوري المحلي.

وفي حالة احتلال أتالانتا للمركز الخامس في الدوري الإيطالي "المركز الذي يشغله حاليًا"، سيذهب إلى الأبطال باعتباره بطلًا للدوري الأوروبي، مع صعود روما صاحب المركز السادس للمسابقة.

وفي ألمانيا يحدث نفس الشيء، لو احتل دورتموند المركز الخامس "وهو ما حدث بالفعل" وفاز بدوري أبطال أوروبا، سيذهب صاحب المركز السادس في البوندسليجا "آينتراخت فرانكفورت" إلى البطولة نفسها أيضًا.