حدثت في مثل هذا اليوم .. حكاية سرقة نجم الهلال لرقم رونالدو الأسطوري

الحكاية حدثت منذ 9 سنوات

SHAHID

جمع دوري روشن السعودي العديد من نجوم العالم هذا الصيف، وقد حظي البرتغاليون سواء على صعيد اللاعبين أم المدربين على نصيب جيد من أجانب البطولة التي يسعى القائمون عليها لجعلها بين الأفضل في العالم، وأبرزهم الثنائي كريستيانو رونالدو وروبن نيفيش والتي تجمع بينهما حكاية مثيرة تعود إلى عام 2014.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الحكاية تعود إلى 20 أغسطس 2014، موسم 2014-2015 من دوري أبطال أوروبا، حين سرق نيفيش أحد الأرقام القياسية الخاصة بالأسطوري صاحب الـ5 كرات ذهبية.

الرقم يتعلق بأصغر لاعب برتغالي شارك في دوري أبطال أوروبا، بما يتضمن الأدوار التمهيدية، والذي كان بحوزة رونالدو حتى مثل هذا اليوم من عام 2014 حين استولى عليه نيفيش باللعب مع بورتو أمام ليل ضمن الدور الأخير المؤهل لدور المجموعات.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

رونالدو بتواجده خلال مواجهة الدور التمهيدي أمام إنتر كان أصغر برتغالي يلعب في الأبطال بعُمر 17 عامًا و6 أشهر و9 أيام، وقد حافظ على رقمه الأسطوري حتى سرقه منه نيفيش بتواجده أمام ليل في عُمر 17 عامًا و5 أشهر و7 أيام.

نجم الهلال يحمل رقمًا قياسيًا آخر في دوري الأبطال، إذ يُعد أصغر قائد في تاريخ البطولة، وذلك حين حمل شارة قيادة بورتو خلال مواجهة مكابي تل أبيب في 20 أكتوبر 2015، وكان عُمره 18 عامًا و221 يومًا، وهو اللقاء الذي كان يُتابع من كشافة ليفربول تمهيدًا للتعاقد مع اللاعب.

SHAHID