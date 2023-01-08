"حجز التذاكر لمشجعي ريال مدريد ممنوع" .. أزمة في الكلاسيكو!

قانون لحماية الهوية يقف أمام جماهير الأندية الإسبانية!

تشهد مواجهة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني للسيدات جدلًا كبيرًا، حيث لن يتمكن مشجعي نادي العاصمة الإسبانية من شراء تذاكر المباراة، والتي ستُقام بعد حوالي ثلاثة أشهر من الآن، على استاد يوهان كرويف.

وكشفت منصة "ريفيلو" الإسبانية تفاصيل الأزمة حيث تظهر جملة "حجز التذاكر لمشجعي ريال مدريد ممنوع" وهذه الرسالة تظهر عندما يحاول جمهور الفريق الأبيض شراء تذاكر الكلاسيكو، لكن في البداية ليس هذا إجراءً استثنائيًا من قبل برشلونة، حيث أن أندية أخرى بما في ذلك ريال مدريد، يشير أيضًا إلى هذا على صفحات الويب الخاصة بهم.

ويشير برشلونة إلى أن الهدف هو الحفاظ على الفصل الفعال بين الهوايات والحفاظ على الأمن في المدرجات، وهذا التدبير مشمول بالقانون 19/2007 ضد العنف والعنصرية وكره الأجانب والتعصب في الرياضة ولائحته التنفيذية.

لكن سيتمكن مشجعي ريال مدريد من حضور المباراة عبر حجز التذاكر عن طريق ناديهم، حيث يتفق الفريقان في بداية الموسم على عدد من التذاكر الخارجية التي ستكون هي نفسها في مباراة الذهاب والإياب.

رسالة منع حجز التذاكر أيضًا توجد بها جزئية أخرى، حيث تنبثق الرسالة بكلمة: "سيتم منع دخول الملعب للجماهير التي ترتدي ملابس ريال مدريد".

يشير برشلونة إلى أنه إذا تم إدخال رموز الفريق الزائر إلى الملعب (وليس مدريد فقط) فقد يتم طرد الشخص أو نقله، وهذا البروتوكول شائع جدًا في كرة القدم الإسبانية.

على الرغم من أنه في هذه الحالة يتم تمييز الإجراء بشكل أكبر بالرسالة المنبثقة عند محاولة شراء التذكرة مع المنافسين الآخرين، فإن التحذير التلقائي باحتمال رفض الدخول لا يظهر مع أندية أخرى.

الجدير بالذكر أن برشلونة سيواجه ريال مدريد يوم 19 يناير في كأس السوبر الإسباني للسيدات، قبل مواجهة الدوري.