حجج مورينيو تبدأ: سوء الحظ والأخطاء الدفاعية سبب الهزيمة من وست هام!

من الصعب التواجد بين الأربعة الكبار في البريميرليج هكذا..

أرجع جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، الهزيمة التي مُنيّ بها فريقه من وست هام إلى سوء الحظ والأخطاء الدفاعية، ملمحًا في الوقت نفسه أن أمل السبيرز الوحيد في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل سيكون تحقيق لقب الدوري الأوروبي هذا الموسم.

هزيمة السبيرز بثنائية جيسي لينجارد وأنطونيو جعلت الفارق بينهم وبين صاحب المركز الرابع تشيلسي تسع نقاط، ما جعل مورينيو يعترف أن مهمة الوصول إلى دوري الأبطال الموسم المقبل باتت صعبة.

هذه هي الهزيمة الخامسة في آخر ست مباريات لتوتنهام على صعيد البريميرليج، في مقابل أن السبيرز وضعوا قدمهم في دور الـ16 من الدوري الأوروبي بسحق فولفسبورجر النمساوي برباعية لهدف في ذهاب دور الـ32.

مورينيو بعد مباراة وست هام قال للإعلام "من الصعب للغاية التفكير في المراكز الأربعة الأوائل، الفرق الأربعة، الخمسة، الستة يحصلون على النقاط بصورة مستمرة، سيكون الأمر صعبًا".

كما أضاف "الدوري الأوروبي هو دافع عظيم، لن تكون المهمة سهلة، لكنه دافع كبير للحصول على مكان في دوري أبطال أوروبا وفي نفس التوقيت تحقيق كأس".

وتابع "من الممكن رياضيًا الوصول للمراكز الأربعة الأوائل، وعندما يكون ممكنًا رياضيًا يكون ممكنًا أيضًا من الناحية الواقعية، صحيح أنه صعب جدًا لكنه من الوارد أن يتحقق".

وأردف "في بعض الأحيان تحتاج إلى أن يكون الحظ في صفك، أعتقد إذا فاز فريقنا مباراتين على التوالي يمكن أن يتغير الوضع الراهن ولا يزال بإمكاننا القتال على المراكز الأربعة الأولى".

"أشعر بالحزن لهزيمة اليوم، كان ينبغي أن تكون النتيجة مختلفة خصوصًا بعد ما قدمناه في الشوط الثاني، كان خط دفاعهم قوي ونجح في تصعيب الأمور علينا للغاية."

وأتم الاستثنائي حديثه بقوله "بدأنا المباراة بخطأ دفاعي وكذلك في الشوط الثاني، وعندما تتم معاقبتك على الأخطاء بأهداف تكون الأمور صعبة للغاية".

الجدير بالذكر أن توتنهام يحتل المركز التاسع برصيد 36 نقطة وبفارق 9 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.