البقاء أم الرحيل؟ حجازي يحسم مستقبله مع الاتحاد

المدافع المصري حسم الأمر

أبدى أحمد حجازي مدافع الاتحاد رضاه عن موسمه الأول مع فريقه، والذي لعبه معارًا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، مشيرًا إلى سعادته بعودة الجماهير إلى الملاعب السعودية.

الاتحاد كان قد ضم المدافع المصري في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي الماضي، وقد تألق اللاعب بقوة وفرض نفسه كأحد أفضل المدافعين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي هذا الموسم، وهو ما دفع الجماهير للمطالبة بشرائه نهائيًا من ناديه الإنجليزي.

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الاتحاد كان قد أعلن عبر لسان مسؤوليه أنه أتم شراء حجازي بالفعل من وست بروميتش، لكن دون الإعلان رسميًا عن ذلك أو تفاصيل العقد الجديد، وقد قيل أن الصفقة كلفت النادي ما بين 2.5 إلى 4 ملايين يورو.

صاحب الـ30 عامًا تحدث عقب الفوز على الاتحاد في ختام الدوري السعودي مبديًا سعادته بالانتصار، ومضيفًا "الجماهير منحت المباراة طعمًا رائعًا وزادت من حماس اللاعبين كثيرًا، نحمد الله على عودتهم سالمين للملاعب".

تابع "الاتحاد قدم موسمًا جيدًا منذ البداية، اليوم لعبنا ضد فريق كبير يمتلك نجوم كبار وقد قدمنا أداءً جيدًا والمباراة بشكل عام كانت جميلة خاصة في الشوط الأول".

وأتم حول مستقبله "قدمت موسمًا أول جيد جدًا مع الاتحاد واستطعنا تحديد بعض أهداف الفريق، نريد البناء على نجاحنا في الموسم الحالي خلال العام القادم، أنا مستمر مع الاتحاد بإذن الله".

يُشار إلى أن الاتحاد أنهى الموسم في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي ليتأهل إلى الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا 2022، فيما تواجد النصر في السادس.