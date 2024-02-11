"حتى يضمن بطولة" .. سخرية أسكتلندية من هاري كين بعد السقوط أمام ليفركوزن

النجم الإنجليزي يتلقى سخرية كبيرة من الجماهير

تعرض النجم الإنجليزي هاري كين، لحملة سخرية واسعة، بعدما خسر رفقة فريقه بايرن ميونخ أمام باير ليفركوزن، وابتعاده عن التتويج ببطولة الدوري الألماني للموسم الحالي.

وحقق باير ليفركوزن الانتصار على بايرن ميونخ بثلاثية دون رد، ليُعزز ليفركوزن تصدره لترتيب الدوري الألماني، ويوسع الفارق مع بايرن ميونخ إلى 5 نقاط.

ونشر أحد المشجعين تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، يقول فيها: "سينتقل هاري كين إلى سيلتك الأسكتلندي في عمر 37 عامًا، من أجل المحاولة للفوز بشيء، وسيفوز هيبرنيان وقتها باللقب".

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ولم يُفوت نادي هيبرنيان الفرصة، وقام بالتعليق على التغريدة التي نشرها المشجع، بفيديو قصير يُعبر عن إعجابه بهذا التعليق.

ولم يحقق هيبرنيان لقب الدوري الأسكتلندي في تاريخه سوى 4 مرات فقط، بينما حققه سيلتك 53 مرة، كأكثر فريق تحقيقًا للقب في أسكتلندا.

وانتقل هاري كين من توتنهام الإنجليزي إلى بايرن ميونخ خلال صيف 2023، بحثًا عن تحقيق لقب، بعدما فشل في هذا الأمر مع ناديه السابق، الأمر الذي أثار سخرية الجماهير ضده، بعد تصدر باير ليفركوزن لترتيب الدوري الألماني، بالإضافة إلى توديع كأس ألمانيا من دور الـ32 بشكل مفاجئ.