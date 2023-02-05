حتى نجومه السابقين لم يفلتوا منه .. الرباط الصليبي يُلاحق الهلال!

لاعب جديد تعرض لنفس الإصابة القاسية

لم ينفك كابوس الرباط الصليبي يُلاحق نجوم الهلال، سواء الحاليين أو السابقين، وآخر ضحاياه كان نواف العابد لاعب الشباب الذي أعلن اليوم رسميًا عن إصابته.

العابد كان أحد نجوم الهلال السابقين وقد رحل عنه عام 2020 باتجاه الشباب ونجح هناك باستعادة مستواه الممتاز حتى استطاع التواجد مع المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022.

الشباب أعلن رسميًا اليوم معاناة اللاعب صاحب الـ33 عامًا من تمزق جزئي في الرباط الصليبي الأمامي بجانب تمزق كامل في الرباط الجانبي، وقد أشار النادي في بيانه إلى أن العابد تعرض للإصابة خارجه.

العابد لعب 9 مباريات في دوري روشن السعودي هذا الموسم ويرتبط مع الشباب بعقد ينتهي صيف 2023 مما يعني أن رحلته مع النادي انتهت إلا في حال تجديد عقده وهو أمر مستبعد تمامًا.

يُشار إلى أن إصابة الرباط الصليبي اعتادت مهاجمة نجوم الشباب وآخرهم عبد الإلم المالكي الذي تعرض لها بمجرد انضمامه للفريق في يناير الماضي وخلال تواجده مع المنتخب السعودي وعاد وتعرض لها الشهر الماضي، كما سبق أن هاجمت عديد اللاعبين وأبرزهم عبد الله عطيف.