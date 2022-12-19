حتى من حرمه اللقب احتفل معه .. جوتزه سعيد بفوز ميسي بكأس العالم!

ماريو جوتزه احتفل بتتويج ميسي ومنتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022.

احتفل الألماني ماريو جوتزه لاعب نادي آينتراخت فرانكفورت بتتويج ليونيل ميسي ومنتخب الأرجنتين بلقب بطولة كأس العالم 2022.

منتخب الأرجنتين حقق ثالث ألقابه في تاريخ مشاركته ببطولة كأس العالم مساء الأحد، عندما حقق الفوز على منتخب فرنسا بنتيجة 4-2 في ركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة النهائية المجنونة التي أقيمت على استاد لوسيل بالتعادل 3-3.

مشاعر الفرحة بفوز ميسي تحديدًا بكأس العالم كانت طاغية، حيث يرى الكثيرون أن رفع الكأس الغالية يعد تتويجًا لمسيرة "البرغوث" الأسطورية.

أحد الذين شاركوا تلك الفرحة، كان النجم الألماني ماريو جوتزه، الذي لم يحاول إخفاء سعادته بفوز ميسي بلقب المونديال.

جوتزه، الذي سجل هدفًا قاتلًا في الأشواط الإضافية في نهائي كأس العالم 2014، ليقود منتخب ألمانيا للفوز على الأرجنتين بقيادة ميسي، قرر المشاركة في الاحتفالات بفوز "البرغوث".

ونشر جوتزه عددًا من الصور عبر خاصية "القصص" في تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، واحدة للاحتفال مع ابنه بالكأس، والثانية لميسي وهو بقميص منتخب الأرجنتين الحالي يواسي نفسه بقميص المنتخب في 2014.