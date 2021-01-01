حتى لو حققوا دوري أبطال أوروبا.. بيريز لن يمنح مكافآت للاعبي ريال مدريد!

أزمة مادية خانقة..

استقرت إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز على عدم منح لاعبي النادي الملكي مكافآت مادية حتى إن تمكنوا من التتويج بالبطولات هذا العام.

هذا القرار أتى على خلفية الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها ريال مدريد منذ اندلاع وباء كورونا، إذ يحاول بيريز وإدارته تخفيض النفقات قدر المستطاع.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "ماركا" فإن الإدارة تؤمن بأنه لا يمكن توزيع مكافآت ضخمة على اللاعبين بعد أشهر قليلة من مطالبتها لهم بتخفيض رواتبهم بنسبة 10%.

التوازن الاقتصادي هو الهدف الأول حاليًا لإدارة ريال مدريد، وعلى هذا الأساس قامت الإدارة بالفعل بتخفيض الإنفاق بمقدار 300 مليون يورو، والإجراءات الصارمة لا تزال متخذة لإنقاذ الوضع.

بوصول كتيبة المدرب زين الدين زيدان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ستنتعش خزائن الريال بـ100 مليون يورو، والوصول إلى النهائي يكفل 150 مليون يورو آخرين.

لكن رغم ذلك، فإن بيريز والإدارة لن يمنحوا اللاعبين مكافآت حال تحقيق لقب الأبطال أو لقب الدوري الإسباني، في أمر يحدث للعام الثاني على التوالي بالنسبة للفريق الأول.

ريال مدريد الموسم الماضي حقق لقب الدوري الإسباني ولم يتحصل اللاعبون على مكافآت أيضًا، والوضع سيستمر هكذا حتى تحدث انفراجة اقتصادية في السنوات المقبلة.

ووجبت الإشارة هنا إلى أن غياب الجماهير عن مدرجات ملعب سانتياجو برنابيو تسبب في خسارة 40 مليون يورو للريال.

الجدير بالذكر أن الريال يلعب في ملعب ألفريدو دي ستيفانو منذ أزمة كورونا لإجراء تعديلات بسانتياجو برنابيو، ويأمل بيريز وإدارته في العودة للملعب الكبير بعودة الجماهير بداية من الموسم المقبل.