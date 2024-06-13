حتى لا يتكرر كابوس هازارد.. ريال مدريد يعول على ديشان لإنقاذ مبابي!

لا يتمنى مشجعو الملكي هذا السيناريو مجددًا..

تثير إصابة الفرنسي كيليان مبابي خوفًا كبيرًا لدى معسكر منتخب فرنسا، الذي يستعد لخوض منافسات يورو 2024 خلال فترة وجيزة.

مبابي لا يزال يشعر بعدم ارتياح في منطقة الظهر والركبة، ويدرك المدرب ديدييه ديشان أنه غير جاهز بنسبة 100٪.

صحيفة "ليكيب" أشارت إلى أن مبابي سيواصل الشعور بعدم الارتياح خلال دور المجموعات في المباريات الثلاثة أمام بولندا والنمسا وهولندا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

السيناريو الأبرز لدى ديشان هو عدم الاعتماد على مبابي في دقائق لعب أكثر، مع وجود كل من أنطوان جريزمان وماركوس تورام قد يكلف مبابي بأدوار أقل من الناحية البدنية إلى حين التعافي في الوقت الحاسم.

على كل حال، يطمح مشجعو ريال مدريد لعدم القلق بشأن جاهزية مبابي، آخر صفقة جماهيرية طلبها الجمهور بهذا الشغف كانت صفقة إيدن هازارد، بدأ فترته مع ريال مدريد مصابًا وغادر الملكي مصابًا!.