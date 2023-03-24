حتى في كلاسيكو السيدات .. ريال مدريد يهاجم التحكيم بسبب ركلة جزاء برشلونة

هجوم ريال مدريد على الحكام مستمر!

حقق فريق برشلونة للسيدات فوزًا هامًا اليوم السبت على منافسه ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني.

ونجح فريق برشلونة في تحقيق الفوز بنتيجة 1-0 عن طريق ضربة جزاء ضد ريال مدريد، ليبتعد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني للسيدات.

وكانت المباراة تتجه لنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين ولكن أشار حكم المباراة إلى وجود خطأ من قبل أثينا على سلمى بارالويلو، ومنح ركلة جزاء لصالح برشلونة.

وسجلت رولفو، ركلة الجزاء ومنحت البلوجرانا فوزًا هامًا على ملعب يوهان كرويف، وسط اعتراض قوى من لاعبي ريال مدريد وجهازهم الفني.

وكان ريال مدريد بحاجة إلى تحقيق الفوز تحت قيادة ألبرتو توريل، حيث عانوا من هزيمة ثم تعادل بالجولتين الماضيتين جعلهم متأخرين بفارق 10 نقاط عن برشلونة المتصدر.

وبهذه النتيجة اتسع الفارق بين ريال مدريد وبرشلونة إلى 13 نقطة لصالح البلوجرانا، حيث أصبح رصيد برشلونة 69 نقطة في صدارة جدول الترتيب وتوقف رصيد الفريق الملكي عند 56 نقطة في المركز الثاني.

وتكرر اعتراض نادي ريال مدريد على الحكام أثناء مباريات الكلاسيكو في الفترة الأخيرة، حيث شهد الكلاسيكو الإسباني الأخير للرجال والذي انتهي بهزيمة الريال بنتيجة 2-1، اعتراض كبير على حكم المباراة.