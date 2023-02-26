حتى في سويسرا يثير الجدل .. حرق قميص بالوتيلِّي!

حتى في سويسرا لا يبدو أن هناك سلامًا لبالوتيلِّي

تعرض ماريو بالوتيلِّي مهاجم سيون لهجوم حاد من جماهير الفريق بسبب ظهوره المتواضع مع الفريق السويسري، خلال مواجهة سانت جالين في دوري السوبر السويسري.

سيون سقط على ملعبه وأمام جماهير برباعية دون رد، مما أثار غضب الجماهير، والذين صبوا جام غضبهم على المهاجم الإيطالي.

وهتفت الجماهير ضد بالوتيلِّي: "ضحى بنفسك واحترم القميص أو ارحل".

بعد خسارة سيون 4-0 على أرضه أمام سانت جالين، أعرب الجمهور عن خيبة أملهم من خلال إطلاق صيحات الاستهجان على بالوتيلِّي وإحراق قميصه في مدرجات ملعب توربيلون.

بالإضافة إلى ذلك غنى مشجعو النادي السويسري لحث المهاجم وزملائه على بذل المزيد على أرض الملعب حيث هاتفوا: "احترموا القميص أو ارحلوا".

وقبل صافرة النهاية، غادر المشجعون الملعب.

المهاجم الإيطالي الذي وصل إلى سيون في أغسطس 2022 بعد تجربته في تركيا مع أضنة دمير سبور وسجل المهاجم خمسة أهداف في سويسرا، منها ثلاثة من ركلات الترجيح في 22 مباراة بالدوري.