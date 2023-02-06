حتى "فيفا" لم يرحم معاناته .. الاتحاد الدولي منع أوباميانج من مغادرة تشيلسي!

المهاجم الجابوني كان يجذب اهتمام أتلتيكو مدريد وميلان، لكن "فيفا" رفض رحيله عن تشيلسي..

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" انتقال الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي إلى فريق جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية 2023.

أوباميانج انضم تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من برشلونة الإسباني، لكنه تراجع في الترتيب بشكل ملحوظ، لدرجة أنه تم استبعاده من قائمة "البلوز" التي تضم 25 لاعبًا في دوري أبطال أوروبا.

صحيفة "ستاندرد" الإنجليزية أكدت أن أوباميانج كان يجذب اهتمام عدد من الأندية في يناير الماضي، وعلى رأسها أتلتيكو مدريد الإسباني، وميلان الإيطالي، لكن رحيل الجابوني عن "ستامفورد بريدج" تعطل بسبب لوائح "فيفا".

وتمنع قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم أي لاعب من تمثيل أكثر من فريقين في نفس الموسم، وهو ما حدث مع أوباميانج خلال موسم 2022-23، حيث لعب مع برشلونة قبل الانتقال إلى تشيلسي والمشاركة بقميصه.

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أوباميانج كان يفكر في العودة إلى برشلونة في يناير الماضي، بعدما تألق خلال النصف الثاني من موسم 2021-22 مع النادي الكتالوني، لكن "البلوجرانا" لم يتمكن من مناقشة الصفقة بسبب المخاوف من مخالفة لوائح اللعب المالي النظيف.

تشيلسي حاليًا يضم في صفوفه 33 لاعبًا، بعدما تعاقد مع سبع صفقات دفعة واحدة في يناير، وخروج لاعب واحد فقط، وهو ما يعني أن أوباميانج لم يعد له مكان مع "البلوز".