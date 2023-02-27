حتى باتمان لم ينقذ الموقف .. نجمة هوليوود تكشف تفاصيل مشاهدة نهائي كأس العالم على هاتف!

الممثلة الأمريكية الشابة كشفت تفاصيل مضحكة لمشاهدة نهائي كأس العالم 2022..

كشفت الممثلة الأمريكية الشابة كاميلا مورون عن تفاصيل مشاهدة نهائي بطولة كأس العالم 2022 على هاتف محمول، بعدما حُبست في غرفة فندق مع الممثل روبرت باتينسون.

مورون، صاحبة الأصول الأرجنتينية، كانت كحال كل أهل بلادها تتوق إلى مشاهدة نهائي كأس العالم 2022، على أمل تتويج منتخب بلادها باللقب الغالي لأول مرة منذ عام 1986.

النجمة الأمريكية الشابة، ظهرت في برنامج جيمي كيميل الحواري الشهير، حيث تحدثت عن نهائي كأس العالم 2022، وأهمية كرة القدم في بلدها الأصلي.

وقال مورون: "في الأرجنتين كرة القدم تشبه الدين إلى حد كبير، لدينا البابا وخلفه تمامًا ليونيل ميسي، لقد ذهبت هناك بعد أن فزنا بكأس العالم، وكانت المدينة مجنونة، عندما ذهبت لآخر مرة قبل ثماني سنوات عندما خسرنا كأس العالم، كان الأمر أشبه بحداد وطني".

وأضافت: "كنت في لندن عندما شاهدت النهائي، وتمكنت من التوصل إلى حانة أرجنتينية لمشاهدة النهائي فيها، لأنني أردت أن أكون مع الناس، وارتديت زي الفريق وكنت متحمسة لمشاهدة المباراة".

وتابعت: "كنت في منزل صديقة لي، وذهبت إلى منزل أهلها من أجل أعياد الميلاد، وبعدما طلبت السيارة التي ستقلني سقط مقبض الباب، وحُبست تمامًا في الغرفة قبل نهائي كأس العالم".

وأكملت: "كان هاتفي لا يحصل على شبكة بسبب خاصية التجوال، واتصلت بصديقتي لتأتي من عشاء عيد الميلاد مع أهلها لتنقذني، وجاءت بالفعل لكنها عندما دخلت أغلقت الباب بالخطأ لتحبس هي الأخرى معي ومع روبرت باتينسون".

ليرد جيمي كيميل: "باتينسون كان معكم، حتى باتمان لم يتمكن من إنقاذكم يا رفاق"، في إشارة إلى أن الممثل الأمريكي هو آخر من قام بدور البطل الخارق الشهير.