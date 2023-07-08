حتى المنافسون يدافعون عنه .. طلب غريب من مدرب بالدوري الأمريكي لأجل ميسي!

حقيقة حماية الحكام لميسي!

تحدث أحد المدربين في بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم، عن ضرورة حماية الحكام للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه الجديد إنتر ميامي.

وأعلن ميسي انتقاله لصفوف فريق إنتر ميامي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقًا لصحيفة "ذا أثليتك" قال مدرب ببطولة الدوري الأمريكي رفض ذكر اسمه: "يجب أن يحصل ميسي على حماية مثل مايكل جوردان، أسطورة لعبة كرة السلة ".

وقبل ميسي، انضم العديد من النجوم إلى الدوري الأمريكي ولكن وفقًا للحكم روبرت سيبيجا، فإن وجود الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات قد يضع ضغطًا إضافيًا على الحكام.

وقال سيبيجا: "هذا ليس مستوى ديفيد بيكهام أو زلاتان هذا مستوى مختلف وبصفتى حكمًا فإن آخر شيء نريده أن نسمح بافساد الهجمة ومشاهدة القيام بشيء ما للاعب مثل ليونيل ميسي ".

ويستمتع ميسي حاليًا بإجازة ومن المتوقع أن يقدمه إنتر ميامي في 16 يوليو القادم.