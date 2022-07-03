حتى البابا يحبه! "المتة" المشروب السحري لميسي واللاتينيين

ما هو مشروب شاي المتة؟

عندما تقرأ العنوان عزيزي ستظن أن المقصود بالبابا هنا هو ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي مثلما وصفه المعلق الشهير عصام الشوالي بعد تسجيله لهدفه الثاني في شباك بايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2014\15.

لما لا وميسي يعد من أكثر نجوم كرة القدم ظهورًا وهو يمسك بشاي المتة في يده ويتناوله في كل مناسبة ممكنة، بالأخص قبل المباريات.

لكن المقصود هنا هو البابا فرانسيس بابا الفاتيكان منذ الـ 19 من مارس 2013.

المشروب منتشر على نطاق واسع بين نجوم كرة القدم، بالأخص هؤلاء من أمريكا الجنوبية، ومنهم انتشر بشكل أوسع بين نجوم أوروبا.

هناك الكثير من الفوائد الصحية المرتبطة بالمشروب، لكن تحضيره واستهلاكه يعتبر أيضًا حدثًا اجتماعيًا لمن يشاركون فيه.

ما هو شاي المتة؟

المتة هو مشروب ساخن تقليدي غني بالكافيين جاء من أمريكا الجنوبية مصنوع من أوراق نبات يدعى "يربا مات" وتكون مجففة ومفرومة.

لها نكهة مريرة وتحظى بشعبية خاصة في بلدان مثل أوروجواي والأرجنتين وباراجواي والبرازيل، وكذلك سوريا ولبنان.

يُعرف المشروب أحيانًا باسم "شيمارو" باللغة البرتغالية أو "سيمارون" باللغة الإسبانية، وتعود أصوله إلى شعوب جوارني وتوبي الأصليين في أمريكا الجنوبية.

عادة ما تتم مشاركة المشروب في بيئة اجتماعية ودية بين الأصدقاء، حيث يشرب الأفراد من نفس الوعاء، ويتم تناوله بشكل عام كمشروب ساخن، يمكن أيضًا تقديم المتة كشاي مثلج.

لاعبو كرة القدم الذين يشربون شاي المتة

بالنظر إلى أنه مشروب تقليدي في أمريكا الجنوبية فلن يكون من المفاجئ أن نعرف أن النجوم من دول مثل البرازيل والأرجنتين وأوروجواي يشربونه بشكل منتظم.

ربما يكون ليونيل ميسي الحائز على جائزة الكرة الذهبية سبع مرات هو اللاعب الأكثر شهرة الذي يستمتع بالشراب وغالبًا ما يتم نشر صور لمهاجم برشلونة السابق به على وسائل التواصل الاجتماعي.

زميل ميسي السابق في الفريق لويس سواريز وصديقه معجب هو الآخر بالمشروب، وكذلك مواطنه الأرجنتيني سيرخيو أجويرو.

ويبدو أيضًا أن بطلي كأس العالم 2018 أنطوان جريزمان وبول بوجبا يدمجانه في النظام الغذائي الخاص بهما، وكذلك نجم البرازيل نيمار.

وظهر كذلك جونزالو هيجواين وهو يستمتع بالمشروب في الفيلم الوثائقي الخاص بـ"نتفليكس" والذي يدعى "الفريق الأول"، حيث تقاسمه مع مواطنيه الأمريكيين الجنوبيين دوجلاس كوستا ورودريجو بنتانكور.

ومن المثير للاهتمام أن عادة شرب المتة شقت طريقها إلى إنجلترا قبل نهائيات كأس العالم 2018، وتسبب في ذلك عدد من لاعبي توتنهام.

وكشف إريك داير أن نفوذ أمريكا الجنوبية في النادي الشمال لندني الذي كان يضم وقتها يضم إريك لاميلا وخوان فويث والمدير ماوريسيو بوتشيتينو ساعد في انتشار ذلك المشروب، والآن يدرجه هو وداني روز وديلي آلي في نظامهم الغذائي.

قال داير لصحيفة "ديلي تيليجراف" : "في توتنهام بدأ الكثير من اللاعبين في شرب المتة، أنا مدمن عليها بعض الشيء الآن".

"مع توتنهام لدينا الكثير من الأرجنتينيين لذا بدأت أشربه معهم والآن يحاول اللاعبون الإنجليز التظاهر بأنهم من أمريكا الجنوبية".

Instagram (leomessi/antogriezmann/10aguerosergiokun)

الفوائد الصحية لشاي المتة

كما قد تتوقع فإن سبب شهرة المشروب بين لاعبي كرة القدم هو الفوائد الصحية المرتبطة به والتي تعود عليهم بالكثير من النفع.

باعتباره مشروبًا غنيًا بالكافيين فهو منبه قوي شبيه بالشاي أو القهوة ويُعتقد أنه يزيد التركيز ويحسن الحالة المزاجية، بينما يساعد أيضًا في النوم بشكل أفضل.

نظرًا لمضادات الأكسدة التي تحتوي على مادة البوليفينول الموجودة في المشروب فمن المفهوم أيضًا أنه إضافة غذائية مفيدة لأولئك الذين يرغبون في إنقاص الوزن على غرار الشاي الأخضر.

يحتوي المشروب أيضًا على فيتامينات بي وسي، والتي تعتبر مهمة لعملية التمثيل الغذائي والجهاز المناعي.

طريقة تحضير شاي المتة

يعد تحضير المتة أمرًا بسيطًا إلى حد ما ويشبه المشروبات الساخنة الأخرى.

يتم تقديمه في كوب شبه القرع، مصنوع من جسم فاكهة شهيرة في أمريكا الجنوبية، ويشرب من خلال قش معدني أو مصنوع من الخيزران والمعروف باسم بومبيلا والذي يعمل أيضًا كمرشح لمنع التكتلات من أوراق المشروب من الوصول إلى الفم.

يملأ الكوب ما يقرب من النصف إلى ثلاثة أرباع بأوراق اليربا مات المجففة، ثم يقوم الفرد الذي يحضره بتغطية الجزء العلوي لها ويخفق حتى يحصل على القوام المطلوب.

ثم يتم وضع القش في الكوب مع قطرة صغيرة من الماء البارد وبمجرد أن يستقر، يضاف الماء الساخن ولكن ليس المغلي، وها هو المشروب.