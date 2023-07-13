"حب من أول مران" .. مارسيلو بروزوفيتش للعالم: النصر فريق مذهل!

يبدو أن الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش؛ الوافد الجديد للنصر السعودي، قد وقع في حب العالمي من أول حصة تدريبية له في معسكر البرتغال.
الكرواتي انضم لمران العالمي أمس الخميس، لأول مرة، منذ التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، كصفقة وحيدة للنصر حتى الآن.
ونشر بروزوفيتش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صوره في الحصة التدريبية للفريق، واصفًا إياه بـ"المذهل".
وكتب الوافد الجديد للعالمي: "النجاح لا يتعلق دائمًا بالعظمة!، إنما بالعقلية والمثابرة والتضحية. لنبدأ في كتابة فصل جديد في حياتي الملحمية، أول تدريب مع فريقي المذهل!".
يذكر أن لاعب الوسط – صاحب الـ30 عامًا – انضم للعالمي لمدة ثلاث سنوات، قادمًا من إنتر الإيطالي، بعد صراع مع عدد من أندية أوروبا.
ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟
شكرًا للتصويت.
سيتم مشاركة النتائج قريبًا.
ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟
اختيارات المحررين
- عربي وضحية كريستيانو رونالدو .. 6 مهاجمين يستطيع الهلال ضمهم بدلًا من لوكاكو
- الدفع رغم أنفِك.. 6 ملفات تثبت أن مانشستر يونايتد هو "المفاوِض الأسوأ" في سوق الانتقالات
- ليوناردو محق بشأن مبابي .. باريس يجب أن يتخلص من الوحش الذي صنعه!
- دافع عن فينيسيوس وفتح الباب للكاميرون .. تصريحات مثيرة لمبابي!
- جميع صفقات أندية الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2023