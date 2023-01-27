حب ريال مدريد يجمع حكيمي ومبابي في حفل بباريس

مطالب بجلبهما سانتياجو برنابيو

صداقة قوية تجمع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي بالمدافع المغربي أشرف حكيمي، ربما بسبب الكثير من الأشياء المشتركة بينهما وأهمها حب ريال مدريد.

حكيمي ومبابي تواجدا في إحدى الحفلات بالعاصمة الفرنسية باريس، ولكن المثير للاهتمام هو انشغال الثنائي بالتفكير في ريال رغم كل الأجواء المحيطة بهما.

وجاء ذلك بعدما شوهد الثنائي أثناء متابعة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد أمس، الأربعاء، في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا خلال تواجدهما بالحفل من خلال هاتف مبابي.

وهو الأمر الذي جعل بعض جماهير الفريق تطالب بعودة حكيمي مرة أخرى لصفوف ريال والتعاقد مع مبابي من باريس سان جيرمان، بسبب عشقهما الواضح والمُعلن للميرينجي.

يذكر أن حكيمي نشأ في ريال مدريد من خلال المراحل السنية للنادي قبل الرحيل إلى بوروسيا دورتموند ثم إنتر وأخيرًا باريس، بينما ارتبط مبابي بالانضمام لريال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكنه قرر التجديد لباريس حتى يونيو 2025.