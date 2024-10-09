"يحاول محاربة شياطينه".. حبس مهاجم آرسنال السابق بتهمة حيازة الكوكايين!

ضبطته الشرطة في حالة سكر..

أدين مهاجم آرسنال وسلتيك السابق أنتوني ستوكس بالحبس لمدة 15 شهرًا، بسبب حيازة المواد المخدرة (كمية من الكوكايين يبلغ سعرها 3300 جنيه إسترليني).

وضبطت الشرطة الأيرلندية ستوكس وهو في حالة سكر، بينما كان يقود بسرعة 99 ميلًا في الساعة، وكاد يصطدم بسيارة أخرى، بعد منتصف ليل 6 يناير 2023.

وقضت محكمة دبلن الجزئية بحبس صاحب الـ36 عامًا لمدة 15 شهرًا ومنعه من القيادة لمدة 5 سنوات، وفقا لصحيفة "ديلي ريكورد".

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وكان قاضي محكمة مقاطعة دبلن قد أرجأ عقوبة لاعب كرة القدم، وانتظر حتى 8 أكتوبر لمعرفة ما إذا كان قد توقف عن تعاطي المخدرات، إلا أن "اختبار حديث وجد آثارًا للكوكايين في نظامه".

وقالت لورين ستيفنز محامية ستوكس، إن اللاعب السابق "يحاول محاربة شياطينه، وقد يحتاج إلى علاج سكني مناسب، بعد صراع مع إدمان المخدرات بعد اعتزاله كرة القدم".