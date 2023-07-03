حاول طعنه بالسكين .. شجار أبوي في بطولة للناشئين!

محاولة طعن بين المشجعين في بطولة للأطفال!

وقع حادث مروع أثناء بطولة كأس إيبير في مدينة قادش، كادت أن تؤدي لكارثة في أحد ملاعب كرة القدم وتحت عيون أطفال لا يزالوا يتعلمون أساسيات اللعبة ومبادئها من الاحترام وتقبل الهزيمة والروح الرياضية.

وحدثت المشاهد مروعة حينما تسبب أب لأحد اللاعبين خلال مشاجرة مع آخر، حيث حاول طعنه، وقع الحادث في إحدى الملاعب حيث كان هناك مشجعون وعدد كبير من الشباب والأطفال يشاهدون الأمر المخزي.

اندلعت مشاجرة بين الرجلين مع تدخل آخرين في محاولة لفصلهما عن بعضهما البعض، وبعدها بدأ أحد الرجلين يستل من جيبه شيئاً وظهر كأنه سكين، حيث حاول طعن الشخص الآخر، وقام بسحب السكين بقوة قبل أن يتم أحدهم بسحبه منه من قبل أن يؤذي أحد.

وظهر الرجل المعتدي عليه وهو يبتعد ممسكًا برأسه، ولكن لا يتضح ما إذا تم طعنه.

وقامت صحيفة "ماركا" الإسبانية بتغطية القصة معلقة: "أب حاول طعن رجل آخر في مباراة للشباب في قادش".

وبحسب التقرير الإسباني فقد حاول شخص مجنون طعن رجل آخر بسكين خلال مشاجرة في المدرجات أثناء بطولة "كأس إيبير"، وهي بطولة للأطفال تقام في سان روكي.

تزعم وسائل الإعلام الإسبانية الأخرى أن الرجل هدد الأشخاص المحيطين به قبل أن يستخرج السلاح ويهاجم الشخص الأخر في المدرجات.

كان هناك عدد من الشباب القريبين وكانت المباراة مستمرة في ذلك الوقت، وكان أحد المسؤولين هو أول من لاحظ ما يحدث في الملعب.

أكدت جمعية حكام نورفولك، التي كان لديها عدة أعضاء في البطولة، لإذاعة "توك سبورت" البريطانية: "كمجموعة، لقد شاركنا في العديد من البطولات في أوروبا وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها مشكلة".

وأشار التقرير إلى أن المشكلة انتهت بسرعة وتم اعتقال الشخص المهاجم من قبل الشرطة.