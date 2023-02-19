"حاولوا سجني وطعنوني بصديقي" .. حديث مؤلم من النصراوي عايد الرشيدي عن إدارة مسلي آل معمر

تغريدة تم الاعتذار عنها بعد ذلك هي سبب الخلاف بين عايد الرشيدي ورئيس النصر مسلي آل معمر

ظهر الإعلامي الرياضي النصراوي عايد الرشيدي متألمًا، كاشفًا عن كواليس اعتذاره لنادي النصر، الذي اتهمه بعده الجمهور بالتغير كثيرًا بشأن انتمائه للعالمي.

في سبتمبر 2022، حكمت اللجنة الإبتدائية الأولى لصالح العالمي برئاسة مسلي آل معمر، وألزمت الرشيدي بالاعتذار للنادي، نظرًا لتجاوزه في حقه وحق مسؤوليه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وعقب عدة أشهر من هذا الاعتذار، كشف الرشيدي أمس السبت، ما دار في الكواليس، عبر برنامج "الحصاد الرياضي"، إذ قال: "هناك من يقول إنني تغيرت، فيجب أن يعرف الجميع واقعة، الإدارة كانت مصرة على سجني لمدة عام وتغريمي 500 ألف ريال، بسبب تغريدة لا تسوى شيئًا، الإدارة تمنت لي السوء، أنا لست ضد النصر، إنما ضد تغريدة لفقوها، وعندما حكمت المحكمة بأن أعتذر، طلبت إدارة النصر سجني لعام وتغريمي، فكيف أكون مع هذه الإدارة؟، أنا مع الكيان، أما عن الإدارة فقد أضرت بي، لكن القضية في النهاية انتهت بالاعتذار".

وأوضح الرشيدي أن الأكثر مرارة أن الإدارة استعانت بصديق له في القضية ليكون ضمن اللجنة القانونية، وفي وقت كان يظنه يتصل به للإطمئنان عليه، تبين له بعد ذلك أنه يتواصل معه لمعرفة معلومات عما سيقوله في جلسات التحقيق التالية وما هي خطواته للانتصار في القضية، لنقلها لمسؤولي النصر والتحرك ضده.

وبينما توقع البعض أن القانوني خالد الشعلان هو الصديق الذي استعانت به إدارة النصر لطعن الرشيدي، خرج الأول نافيًا تمامًا صلته بالقضية، موضحًا أنه سيقتص من كل من اقحم اسمه كذبًا يوم القيامة.

حديث عايد الرشيدي شهد تفاعلًا كبيرًا من الكثيرين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إذ تصدر اسمه الأكثر تداولًا في المملكة حاليًا، وسط تعاطف كبير معه، وتعجب من تعنت الإدارة ضد المنتمين للنصر بهذه الطريقة.