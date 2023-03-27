حان وقت رد الدين .. يانيك كاراسكو سبيل انتقام برشلونة من أتلتيكو مدريد في صفقة أنطوان جريزمان!

برشلونة يرغب في رد الدين إلى أتلتيكو مدريد بعد صفقة جريزمان.

يستعد نادي برشلونة الإسباني لرد الصاع صاعين إلى نادي أتلتيكو مدريد بعد حصول "الروخيبلانكوس" على خدمات الفرنسي أنطوان جريزمان، عبر خطف البلجيكي يانيك كاراسكو بنفس الطريقة التي اتبعها فريق العاصمة الإسبانية مع "البلوجرانا".

برشلونة لم يتخل عن فكرة التعاقد مع كاراسكو نجم نادي أتلتيكو مدريد، بعدما حاول التعاقد معه في يناير الماضي دون جدوى.

ويملك برشلونة بالفعل خيار شراء كاراسكو في الصيف المقبل، مقابل 15 مليون يورو، بعد أن رفض أتلتيكو مدريد بشكل قاطع السماح له بالرحيل على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية، مقابل انتقال الهولندي ممفيس ديباي إلى "الروخيبلانكوس".

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أنه على الرغم مما تم الاتفاق عليه، فإن برشلونة يفكر في الجلوس مرة أخرى مع إدارة أتلتيكو مدريد لإعادة التفاوض على خيار شراء كاراسكو.

برشلونة يحتاج إلى تخفيض حد الرواتب من أجل اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني، ولذلك سيحاول تخفيض المبلغ الذي يطلبه أتلتيكو مدريد للتخلي عن كاراسكو.

ومن جانبه، فإن البلجيكي الدولي يريد أن يرتدي قميص برشلونة، وبالنظر إلى أن عقده مع أتلتيكو مدريد ينتهي في صيف 2024، فإنه سيحاول الضغط على فريقه لخفض مطالبه المادية.

الصحيفة أشارت إلى أن برشلونة سيرد الدين لأتليتكو ​​بعد صفقة جريزمان، حيث اتفق الناديان في ذلك الوقت على أنه بمجرد انتهاء عامين من الإعارة، والتي بدأت في موسم 2021-22، سينفذ "الروخيبلانكوس" خيار شراء اللاعب الفرنسي المحدد بأربعين مليون يورو.

ومع ذلك، انتهى الأمر بأتلتيكو مدريد، الذي كان لديه إرادة الفرنسي للبقاء في العاصمة الإسبانية، بإجبار برشلونة على إعادة التفاوض بشأن سعر انتقال اللاعب وفي 10 أكتوبر أغلقوا الصفقة عند 20 مليون يورو فقط، بالإضافة إلى أربعة ملايين كمتغيرات.

أتلتيكو مدريد استغل حاجة برشلونة إلى الامتثال للعب المالي النظيف في الدوري الإسباني، والمشكلة الإضافية التي كان من الممكن أن تسببها عودة جريزمان في نهاية هذا الموسم.