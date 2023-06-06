حان وقت الحسم؟ تشافي يضع الكرة في ملعب ميسي لإتمام عودته إلى برشلونة!

الجدل مستمر حول مصير النجم الأرجنتيني

قرر تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، وضع الكرة في ملعب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بخصوص عودته إلى الفريق الكتالوني من جديد هذا الصيف.

نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أعلن مؤخرًا عن عدم تجديد عقد ميسي، ليرحل عن النادي بشكل رسمي، وسط اهتمام من الهلال السعودي وإنتر ميامي وبرشلونة بالحصول على خدماته.

ومن جانبه قال تشافي بعد فوز برشلونة الودي 2/0 على فيسيل كوبي الياباني اليوم، الثلاثاء:"الوضع الآن في يد الرئيس جوان لابورتا وخورخي والد ميسي وليو كذلك".

وأضاف:"سنرى ما سيحدث بعد انتهاء المفاوضات والنتيجة النهائية للمحادثات الجارية، ولكن في النهاية ميسي لديه اليد العليا في اتخاذ القرار النهائي الخاص بمستقبله".

يذكر أن خورخي ميسي والد ليو أكد في تصريحات صحفية أن اللاعب يعتبر برشلونة هو الوجهة المفضلة له، لكن هناك بعض التفاصيل التي يجب حلها لحسم عودته إلى النادي الكتالوني.