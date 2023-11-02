حانت لحظة الإقالة؟ إريك تين هاج "المقاتل" يكشف موقفه عقب فضيحة نيوكاسل

المدرب الهولندي قرر تحمل مسؤولية فضائح مانشستر يونايتد الأخيرة..

يصر الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على أنه "مقاتل"، وسط الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها في "أولد ترافورد".

مانشستر يونايتد واصل سلسلة نتائجه المأساوية، بعدما خسر مساء الأربعاء أمام نيوكاسل يونايتد بثلاثية نظيفة على ملعب "أولد ترافورد"، في دور الستة عشر لمنافسات موسم 2023-2024 من كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

وتلقى مانشستر يونايتد خمس هزائم على ملعب "أولد ترافورد" من أصل 8 هزائم تعرض لها الفريق هذا الموسم، وهذه المرة الأولى التي يخسر فيها "الشياطين الحمر" 5 من أول 10 مباريات على أرضه منذ موسم 1930-1931.

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تين هاج تحدث عن تلك الخسارة القاسية، في تصريحات نقلها موقع "manchestereveningnews" الإنجليزي: أنا مقاتل، وأعلم أن الأمور لا تسير دائمًا في الاتجاه الصحيح، ولدينا الكثير من النكسات هذا الموسم حتى الآن، ولكن عليك أيضًا التعامل معها، وهذا ليس عذرًا أبدًا".

وأضاف: "لقد قلت من قبل، عندما تكون هناك انتكاسات فإن الروتين وطريقة اللعب ليست متشابهة، ليست هي نفسها، ولكن حتى ذلك الحين عليا الحصول على نتائج".

وأردف: "من الواضح أننا كنا بعيدين في الديربي وأمام نيوكاسل عن ذلك، علينا أن نقوم بالأشياء بصورة صحيحة، هناك حد أدنى من الأداء للفوز بالمباريات".

وأكمل: "أتفهم الضغط عندما لا تكون النتائج حاضرة، تكون هناك عملية منطقية للتشكيك، أنا واثق من أنني أستطيع معايشة ذلك، لقد فعلت ذلك في جميع الأندية التي دربتها، وأيضًا في العام الماضي".

واختتم تين هاج تصريحاته قائلًا: "لكن في هذه اللحظة، نحن في وضع سيئ، أنا أتحمل مسؤولية ذلك، وأعتبره تحديًا، أنا مقاتل، وسأواصل القتال، ويجب أن أتأكد من أنني أتقاسم المسؤولية مع الآخرين، لأن اللاعبين يجب أن يقاتلوا معًا لتحقيق نتائج أفضل".