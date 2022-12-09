حامي دور الـ16 من جول برعاية كاسترول ماجناتيك: لا صوت يعلو فوق صوت بونو

شهد دور الـ16 تألق مجموعة من الحرّاس وعلى رأسهم حارس منتخب المغرب ياسين بونو الذي كان ملك الركلات الترجيحية التي أرسلت أسود الأطلس إلى دور الربع نهائي

وفي جول، قررنا توحيد الجهود مع كاسترول، من أجل تسليط الضوء على حامي دور الـ16 واستعراض أرقامه وجًل ما قام به من أجل إيصال منتخب بلاده إلى هذه المكانة الكروية التي لم يصلها من قبل

بونو الذي كان قد غاب عن مباراة بلجيكا بسبب شعوره ببعض الإعياء عاد من البوابة الكبيرة وأطاح بأحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة: المنتخب الإسباني

وهذا تحديداً ما توقعه متابعي جول في الاستفتاء حول الحارس الذي سيكون أكثر تألقاً في هذا الدور

تصدّى بونو أمام إسبانيا بتصدّي حاسم خلال اللقاء

كان له الفضل في الركلات الترجيحية التي تصدى منها الى 2

وصلت نسبة تصدياته الناجحة الى 100% في المباريات الـ3 التي شارك بها (أمام بلجيكا - كرواتيا وإسبانيا)

فاز ياسين بونو بجائزة رجل المباراة وإعتُبر "بطلاً قومياً" في المغرب بعد الأداء البطولي الذي قدّمه

إلى ذلك لم يمّر تصدّي ايمليانو مارتينيز أمام أستراليا مرور الكرام أيضاً لم كان له من تأثير كبير جداً وحاسم على تأهل الأرجنتين الى دور الـ16

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