"أين حارس الاتحاد المفقود؟" .. كشف غموض اختفاء صفقة العميد الجديدة!

تعرف على مكان تواجد حارس الاتحاد الجديد!

أثارت جماهير الاتحاد الجدل، بعد حديثها خلال الساعات الماضية عن حامد شنقيطي حارس مرمى العميد المنضم حديثًا للفريق قادمًا من الشباب.

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ونشر أحد الجماهير تغريدة جاء فيها: "هناك حارس شاب دولي مفقود، حامد شنقيطي انتهى عقده مع الشباب وبدأ عقده مع الاتحاد، ولحد هذه اللحظة لم يُشارك في أي تمارين مع الفريق، نحتاج إلى توضيح رسمي من أصحاب الشأن داخل النادي في موضوع حامد الشنقيطي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "إذا فعلًا هو مع معسكر المنتخب حاليًا، انتهت جميع المعسكرات ولازم يتواجد اليوم في النادي مع جميع اللاعبين الدوليين في التمارين، أين دور المركز الإعلامي في هذا الشأن؟".

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ورد الصحفي صالح الأحمد على تغريدة المشجع قائلًا: "اللاعب متواجد في معسكر المنتخب 19 سنة في أبها، كان قبل أسبوعين في المغرب، والآن في معسكر بأبها مواليد 2005، وينتهي المعسكر في 30 سبتمبر".

وكان الاتحاد قد أعلن عن ضم حامد شنقيطي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع الشباب، وذلك بعقد يمتد إلى 5 أعوام، حيث كان متواجدًا مع المنتخب الأولمبي الذي شارك في كأس آسيا تحت 23 عامًا التي أقيمت في قطر.