حالة وفاة تُخرج لاعب الأهلي من مباراة الباطن متأثرًا
كشفت تقارير صحفية، عن سبب خروج محمد الربيعي حارس مرمى النادي الأهلي بين شوطي مباراة فريقه أمام الباطن، بالجولة الحادية عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
الربيعي كان أساسيًا في مباراة الأهلي أمام الباطن، وتم تغييره بين شوطي المباراة، ليشارك بدلًا منه الحارس المخضرم ياسر المسيليم الذي قدم مستوى مميز.
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ووفقًا لما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن الربيعي غادر بين شوطي المباراة، نظرًا لتلقيه خبر وفاة جدته "رحمها الله"، وهو الأمر الذي جعله لم يستطع استكمال المباراة.
وأضافت الصحيفة أن محمد الربيعي دخل في حالة نفسية سيئة، تسببت في عدم قدرته على المشاركة في الشوط الثاني من مباراة الأهلي والباطن.
وقرر على الفوز الجهاز الفني للأهلي بقيادة الألباني بيسنيك هاسي، تغيير محمد الربيعي والدفع بياسر المسيليم، بسبب عدم قدرته على استكمال المباراة.
ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على الباطن بهدف دون رد، ليرفع الراقي رصيده إلى النقطة 15 في المركز السادس، بترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.