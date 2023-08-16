حالة واحدة تُجبر بايرن ميونخ على منافسة النصر لضم دافيد دي خيا!

أولوية بايرن ميونخ هي التعاقد مع حارس مانشستر سيتي

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أصبح الغموض يُخيم على مستقبل ديفيد دي خيا بعد رحيله عن مانشستر يونايتد بعد 12 عامًا قضاهم في حراسة مرمى الشياطين الحمر.

الحارس الإسباني ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف لتعويض غياب البلجيكي تيبو كورتوا بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، إلا أن الملكي تعاقد مع كيبا قادمًا من تشيلسي.

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وبحسب ما نشرته صحيفة "سكاي سبورت" فإن دي خيا يرغب في الانضمام إلى بايرن ميونخ، إلا أن البافاري يضع هدفه الأول هو التعاقد مع حارس عرين مانشستر سيتي، ستيفن أورتيجا والذي أبدى انفتاحه على الانضمام إلى النادي الألماني.

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النصر السعودي يضع أعينه هو الآخر على ضم دي خيا هذا الصيف وفقًا للعديد من التقارير، لاكتمال الميركاتو الناري للعالمي، إلا أن بايرن ميونخ قد يتجه إلى وكيل أعمال الحارس الحر حال فشل في التعاقد مع أورتيجا.

الجدير بالذكر أن النادي البافاري يعمل على تدعيم صفوفه بحارس مرمى بعد رحيل يان سومر إلى إنتر ميلان وإصابة مانويل نوير حيث لا يزال أمامه عدة أشهر قبل العودة.

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