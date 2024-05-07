بعد التسريبات.. لجنة الحكام الإسبانية تلغي ما اتفقت عليه مع برشلونة!

ماذا حدث في الكواليس؟

قررت لجنة الحكام في الدوري الإسباني إلغاء اجتماع كان مقررا مع برشلونة لمناقشة لقطة لامين يامال المثيرة للجدل، خلال مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد بالليجا.

وحوّل يامال كرة عرضية تجاه مرمى ريال مدريد، ونجح الحارس أندري لونين في إبعادها، لكن أظهرت الإعادة من إحدى الزوايا أن الكرة تجاوزت خط المرمى، إلا أنه القرار النهائي -بعد مراجعة تقنية الفيديو اللقطة لعدة دقائق- كان عدم احتساب هدف.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن لجنة الحكام اتصلت ببرشلونة من أجل عقد اجتماع، لعرض الصور المثيرة للجدل من المباراة في مقر الحكام، لكنها تراجعت فيما بعد، وقررت إلغاء الاجتماع بعد تسريب الخبر من قبل النادي الكتالوني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان رئيس برشلونة جوان لابورتا، قد صرح بأنه إذا تأكد أنَّ الهدف الذي سجله يامال كان صحيحًا بعد مراجعة الوثائق، فإنه سيطلب بشكل رسمي إعادة الكلاسيكو، مشيرًا إلى أن "تقنية الفيديو من المفترض أن تساعد على تحقيق منافسة أكثر عدالة وليس العكس".

وساهم فوز ريال مدريد على برشلونة 3-2 في توسيع الفارق بين الفريقين إلى 11 نقطة، قبل أن يحسم النادي الملكي لقب الليجا بشكل رسمي، بعد هزيمة البارسا أمام جيرونا.