ماذا حدث؟

تعرض أليخاندرو بالدي لاعب برشلونة لإصابة خطيرة خلال مواجهة لاس بالماس، التي خسرها النادي الكتالوني (1-2) اليوم السبت في الدوري الإسباني.

وسقط بالدي بعد تعرضه لضربة قوية في صدره، ليغادر الملعب في الدقيقة 26 لصالح زميله جيرارد مارتين، بعدما شعر بإعياء شديد وسط حالة من الغثيان على أرض الملعب قبل خروجه على نقالة.

ما سبب إجراء برشلونة 6 تغييرات ضد لاس بالماس؟

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فقد تم اعتبار تغيير بالدي بسبب ارتجاج في المخ، ما سمح لبرشلونة بإجراء تغيير سادس، وفقًا لقواعد الاتحاد الإسباني لكرة القدم المتعلقة بالتبديلات.

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وينص البروتوكول على أنه "يُسمح للفرق المتنافسة بإجراء تبديل واحد فقط (إضافي) بسبب ارتجاج المخ، بغض النظر عن عدد التبديلات التي تم إجراؤها خلال المباراة، بشرط أن يتم إخطار الطاقم التحكيمي بوضوح بهذه الحالة".

وأضاف: "عندما يحدث ذلك، يتم منح الفريق المنافس حق إجراء تبديل سادس، كما حدث مع لاس بالماس في هذه الحالة (أجرى 6 تبديلات هو الآخر)".

وطمأنت إذاعة "COPE" الإسبانية جماهير برشلونة التي كانت قلقة للغاية على اللاعب الشاب، إذ أكدت في تغريدة عبر حسابها على منصة إكس: "تعافى بالدي من الضربة، إنه بخير الآن، وتعافى تمامًا".