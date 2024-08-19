حالة استثنائية.. قرار ليفربول يهدد خطة الدوري السعودي لخطف صلاح مجانًا!

هل يغادر البريميرليج؟

تستهدف إدارة ليفربول تجنب سيناريو رحيل المصري محمد صلاح مجانًا، مع انتهاء عقده في صيف 2025.

ويحق لصلاح (32 عامًا) التوقيع لأي فريق اعتبارًا من يناير المقبل، على أن ينضم له بشكل رسمي اعتبارًا من الموسم المقبل 2025-2026.

وذكرت شبكة "ليفربول إيكو"، أن "إدارة ليفربول تدرس تجديد عقد صلاح، إذا حافظ على مستواه الحالي، ليواصل مسيرته مع الريدز".

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وختمت: "وقت المفاوضات سيلعب دورًا حاسمًا في مستقبل صلاح، الذي يحظى باهتمام كبار الدوري السعودي، وإدارة ليفربول ترغب في تجنب حصول لاعب متقدم في العمر على راتب كبير، لكن صلاح يظل حالة استثنائية، ولا يمكن السماح له بالرحيل مجانًا".

وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية قد ذكرت أن أندية الدوري السعودي لن تتعاقد مع صلاح خلال فترة الانتقالات الجارية، على أن تنتظر لضمه مجانًا بعد انتهاء عقده (براتب ضخم)، علمًا بأن ليفربول رفض نحو 100 مليون يورو لانتقال النجم المصري إلى دوري روشن في صيف 2023.