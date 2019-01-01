حالات الإغماء تضرب جماهير الهلال عقب الهزيمة أمام النصر

خطف نادي النصر الفوز على الهلال بنتيجة 3\2

فيسبوك تويتر ماجد جزر

شهدت نهاية مباراة النصر والهلال في منافسات دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين تعرض العديد من جماهير الزعيم الهلالي للعديد من حالات الإغماء.

وخطف نادي النصر الفوز على الهلال بنتيجة 3\2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي الرياض.

وتعرض عدد كبير من جماهير الهلال للإغماء عقب صافرة التركي شاكير حكم ديربي الرياض أمس، معلنًا فوز النصر على الهلال 3-2.

وساهم فوز النصر في التربع على صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 54 نقطة، بينما توقف رصيد الهلال عن 53 نقطة.

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وتدخل رجال الإسعاف بالملعب، لتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، الذين سقطوا في ممرات مدرجات ملعب المباراة.