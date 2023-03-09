"حافلة شوكولاتة" .. هدية غريبة لماتايس دي ليخت بعد تصديه الخرافي ضد باريس سان جيرمان!

مدافع بايرن ميونخ سيحصل على هدية غير متوقعة بعد إنقاذه الخرافي أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

أكد السويسري يان سومر حارس مرمى نادي بايرن ميونخ الألماني أنه سيرسل "حافلة شوكولاتة" إلى منزل زميله الهولندي ماتايس دي ليخت مدافع الفريق بعد إنقاذه خلال مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونخ عبر إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23 بعد فوزه على باريس سان جيرمان بنتيجة 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بعدما فاز بهدفين دون رد في مباراة الإياب التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "أليانز أرينا".

سومر كاد يتسبب في تأخر فريقه أواخر الشوط الأول من المباراة بعد خطأ فادح، لكن دي ليخت تدخل في وقت مثالي لينقذ مرمى فريقه من تسديدة فيتينيا وأبعد الكرة عن الخط.

سومر، وفي تصريحات مع شبكة "DAZN" الرياضية قال بعد المباراة عن تلك اللقطة: "سأترك شاحنة مليئة بالشوكولاتة السويسرية على عتبة بيته".

وأضاف: "كانت المشكلة هي أن الحل الوحيد أمامي للتمرير تم إغلاقه، ثم لم يعد لدي حل آخر".

وتابع: "ما فعله دي ليخت هناك كان أمرًا لا يصدق، بالطبع لست سعيدًا بدوري في المشهد، لكن الأمر المدهش هو كيف فكر وأنقذني".

واختتم سومر حديثه قائلًا: "إذا سارت الأمور بشكل خاطئ، فإن تلك اللقطة كانت ستجعل المباراة مختلفة للغاية".