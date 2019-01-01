حافظ يصنع وتريزيجيه يسجل في تعادل قاسم باشا أمام بورصا سبور

هدف مصري خالص في شباك بورصا سبور

فيسبوك تويتر بلال محمد

تعادل قاسم باشا امام بورصا سبور، بهدف لكل في إطار مباريات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري التركي الممتاز.

المباراة شهدت مشاركة الثنائي المصري، كريم حافظ ومحمود تريزجيه بشكل أساسي منذ بداية المباراة، ولكن حافظ خرج كبديل في الدقيقة 77.

تريزجيه افتتح التسجيل في اللقاء لصالح فريقه في الدقيقة 60 من أحداث الشوط الأول، بتسديدة على الطاير داخل منطقة الجزاء، بعد عرضية من كريم حافظ من الجانب الأيسر.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بتسع دقائق، استطاع كارا خطف هدف التعادل لصالح بورصا سبور من علامة الجزاء.

وبهذه النتيجة يصل قاسم باشا إلى النقطة 38 في المركز السادس، بينما يصل بورصا سبور إلى النقطة 29 في المركز الخامس عشر.