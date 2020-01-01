حارس مرمى فريق الاتحاد يقود لاعبي الدوري الليبي

الفرجاني يطلق مبادرة لإنشاء رابطة لاعبي الدوري الليبي

أطلق حارس مرمى فريق الاتحاد والمنتخب الليبي محمد الفرجاني، مبادرة لإنشاء رابطة لاعبي الدوري الليبي الممتاز في بادرة غير مسبوقة.

وقال الفرجاني في لقاء تلفزيوني بقناة "الوسط" الليبية إنه يجب إنشاء رابطة للاعبي الدوري الليبي، من أجل إيصال صوت اللاعبين ومقترحاتهم وضمان حقوقهم.

وأوضح الفرجاني أن الرابطة تضم قادة كل فرق الدوري الليبي الممتاز على أن تساهم في تطوير كرة القدم الليبية وحلحلة المشاكل بين اللاعبين والأندية كون الجميع شركاء في ذلك.

المزيد من الفرق

وأشاد الوسط الرياضي واللاعبون الحاليون بهذه المبادرة، كونها خطوة إيجابية تساهم في تقريب وجهات النظر بين مكونات كرة القدم الليبية وتوحد الجهود في سبيل تطويراللعبة في البلاد.

يشار إلى أن الدوري الليبي لكرة القدم ينتظر أن ينطلق في منتصف أكتوبر المقبل وسط مشاركة 24 فريقًا.