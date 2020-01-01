حارس برشلونة السابق في حالة حرجة بسبب كورونا

روشتو ريتشبير حارس مرمى برشلونة ومنتخب تركيا السابق في حالة حرجة بالمستشفى بسبب فيروس كورونا.

كشفت تقارير صحفية تركية اليوم أن اللاعب المعتزل روشتو نجم برشلونة ومنتخب تركيا السابق يعاني من صراع قوي مع فيروس كورونا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ميلييت" والتي أكدت أن ريتشبير يعاني من تفاقم حالته وتكالب الأعراض القوية عليه في الساعات الأخيرة.

وكان روشتو ريتشبير قد أصيب بفيروس كورونا عن طريق زوجته إسيل والتي أعلنت عن مرضه عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام".

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وعاد الثنائي مؤخرًا من رحلة في الولايات المتحدة وحاولا الإلتزام بالحجر الصحي قبل أن تغادر زوجته لمقر عملها قبل انتهاء فترة الحجر.

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تسبب ذلك في تلقي إسيل موجهة انتقادات حادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب تصرفاتها الغير مسؤولة، إلا أنها أكدت أنها لا تهتم بتلك الأراء.

وقال إسيل : "في الوقت الحالي أنا لا أهتم لأي شيء في العالم طالما أن ريتشبير يمر بمرحلة التعافي في المستشفى، أرجو من الجميع تفهم ذلك نحن لا نستطيع أن نراه حتى وذلك في غاية الصعوبة، ادعوا لنا".

جدير بالذكر أن روشتو ريتشبير كان قد لعب لبرشلونة لمدة ثلاثة مواسم لكن ظهوره كان نادرًا بينما كان ضمن فريق منتخب تركيا الذي برونزية كأس العالم 2002.