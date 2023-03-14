حارس بايرن نفذ وعده.. 700 كيلو شوكولاتة من سومر إلى دي ليخت!

تصدي المدافع الهولندي أبقى البافاريين في المنافسة وقادهم للفوز بالمباراة

يبدو أن الحارس السويسري يان سومر لا ينفذ وعوده فقط بإبقاء شباك فريقه بايرن ميونخ نظيفة، بل إن الوعود الصادقة تمتد إلى أكثر من ذلك.

فقد أفاد موقع "رومبيبالوني" الإيطالي بأن سومر أثنى على المباراة الرائعة التي قدمها المدافع ماتايس دي ليخت أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز البافاريين 2-0.

دي ليخت منع كرة محققة من الدخول إلى مرمى سومر، وأبقى حظوظ فريقه في المباراة في وقت كان البايرن لم يتقدم بأي هدف في المباراة.

سومر وعد دي ليخت بإيصال شاحنة كاملة من الشوكولاتة السويسرية من أجل المدافع الهولندي.

ما وعد به سومر بات أمرًا واقعًا، حيث وصلت 700 كيلو إلى مقر تدريبات بايرن ميونخ، كلها من أجل دي ليخت.