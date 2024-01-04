حارس النصر رد على منتقديه .. نواف العقيدي يتحول لـ"بطل" خلف أبواب السعودية المغلقة

تألق نواف العقيدي مع منتخب السعودية الأول

منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، والحارس الشاب نواف العقيدي، يتلقى الانتقادات من قطاع جماهيري كبير وعدد من النقاد والإعلاميين؛ بسبب تذبب مستواه مع فريقه النصر السعودي.

هذا التذبذب؛ أدى إلى تشكيك البعض في قدرة العقيدي، على حماية عرين منتخب السعودية الأول لكرة القدم، في بطولة كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الدوحة القطرية، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024؛ وذلك في ظل إصابة الحارس الأساسي محمد العويس.

لكن.. يبدو أن حارس النصر الشاب، أراد الرد على كل المشككين في قدراته؛ وذلك قبل انطلاق المنافسات الآسيوية؛ حيث لعب دورًا كبيرًا للغاية، في فوز منتخب السعودية "الودي" على لبنان، مساء يوم الخميس، بهدف مقابل لا شيء.

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المباراة التي جاءت خلف الأبواب المغلقة.. ذكر الاتحاد اللبناني لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي بشبكة "الإنترنت"، مجموعة من أهم الأحداث التي شهدها اللقاء؛ ومنها تألق نواف العقيدي.

الاتحاد اللبناني ركز على "لقطتين" للعقيدي، في الدقائق الأخيرة من المبارة الودية؛ حيث أوضح أن الحارس الشاب، أبعد ببراعة وبأطراف أصابعه، تسديدة سوني سعد من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 90، قبل أن يخرج بعدها بدقيقتين، لملاقاة إحدى الكرات الطويلة، التي حاول دانيال لحود، لعبها ساقطة باتجاه المرمى.

جدير بالذكر أن منتخب السعودية الأول لكرة القدم، يتواجد في المجموعة السادسة ببطولة كأس أمم آسيا 2023، إلى جانب كل من عمان وتايلاند وقيرغيزستان.