حارس الزوراء: راضون عن التعادل أمام ذوب أهن

جلال حسن حارس الزوراء يعرب عن رضاه عن التعادل أمام ذوب أهن الإيراني

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

اعترف حارس المرمى جلال حسن بأن الزوراء كان سعيداً بالعودة من إيران بنقطة هامة، بعد أن افتتح الفريق العراقي مشواره في دوري أبطال آسيا 2019 بنتيجة التعادل السلبي مع مُضيفه زوباهان أصفهان، يوم الاثنين.

كانت المباراة التي أقيمت على ستاد فولاد شهر هي المرة الأولى التي يظهر فيها فريق عراقي في دوري الأبطال منذ مشاركة فريقا القوة الجوية وأربيل في عام 2008.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ مارس ٢٠١٩

أمضى الزوراء الكثير من فترات المباراة في مناطقه الخلفية، حيث سدد زوباهان 24 مرة نحو مرمى الفريق العراقي على مدار الـ90 دقيقة، لكن الخط الخلفي لفريق الزوراء بقي صامداً لضمان العودة السعيدة للبطولة القارية التي ظهر فيها آخر مرة في عام 2007.

وقال حسن، الذي قاد منتخب العراق في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2019 في الإمارات في كانون الثاني/يناير الماضي: خلال اللعب على أرض الخصم، الحصول على نقطة أفضل من الخسارة.

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وأضاف: الزوراء يمثل كرة القدم العراقية، التي عادت إلى مجدداً للظهور في دوري أبطال آسيا. بالطبع، هذه بطولة كبيرة وصعبة، زوباهان فريق جيد ولديه الكثير من الخبرة في هذه البطولة.

وكان الوصل قد حقق الفوز بدوره على ضيفه النصر السعودي بنتيجة 1-0، في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة الأولى، يوم الاثنين