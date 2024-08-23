حارس الاتحاد يرحل بـ"مخالصة" .. وعبد الله المعيوف يفاضل بين عرضين!

المعيوف يقضي أيامه الأخيرة مع الاتحاد..

يستعد نادي الاتحاد، لتوديع اثنين من حراس الفريق الأول لكرة القدم، وهما عبد الله المعيوف وعبد الله الجدعان، في ظل اتجاه المدير الفني لوران بلان، نحو الاعتماد على خدمات الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش، في الموسم الجديد.

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وتعاقد الاتحاد مع بريدراج رايكوفيتش، خلال الميركاتو الصيفي، قادمًا من ريال مايوركا الإسباني، بعقد لمدة 4 مواسم، فيما ضم الحارس الشاب حامد الشنقيطي، قادمًا من الشباب، لمدة 5 مواسم.

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وذكرت صحيفة "الرياضية" أن عبد الله الجدعاني، وقّع مخالصة مالية مع إدارة الاتحاد، بعد موسمين، لينتقل رسميًا إلى صفوف أبها، الذي يلعب في مسابقة دوري يلو للدرجة الأولى.

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في المقابل، يستعد الحارس عبد الله المعيوف لتوقيع مخالصة أيضًا مع الإدارة الاتحادية، حيث يفاضل حارس الهلال السابق، بين عرضين، أحدهما من نيوم والآخر من الشباب.

من ناحية أخرى، يواصل أحمد بامسعود، برنامجه التأهيلي في مقر الاتحاد، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، خلال مواجهة الرائد، مع بداية الموسم الماضي، حيث أجرى عملية جراحية في فرنسا، علمًا بأن اللاعب سينتهي من البرنامج التأهيلي خلال الشهرين المُقبلين.

ومن المقرر أن يحل الاتحاد ضيفًا على الخلود، مساء الغد (السبت)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، بموسم 2024-2025.