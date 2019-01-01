حارس أوراوا: عرفنا نقاط ضعف وقوة الهلال وسنتوج باللقب

شوساكو نيشيكاوا يؤكد على أن هناك الدافع لتحقيق اللقب القاري على حساب الهلال

أكد شوساكو نيشيكاوا، حارس مرمى فريق أوراوا ريد الياباني، على أن مشاهدة مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا من المدرجات، منحه فرصة لتحليل أداء الهلال السعودي.

نيشيكاوا غاب عن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، بسبب إيقافه لتراكم الإصابات، باللقاء الذي أقيم على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب".

حارس أوراوا قال خلال تصريحات نشرتها الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا عبر "تويتر": "مشاهدتي لمباراة الذهاب من المدرجات أعطتني فرصة لتحليل نقاط القوة والضعف لدى الهلال".

شوساكو تابع: "نحن جميعًا نتطلع للعب الإياب، وكونها في سايتاما فالدافع والحافز ليس لنا فقط بل لجماهيرنا أيضًا".

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الهلال حقق الفوز على أوراوا ريد بهدف دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت 9 نوفمبر الجاري، أحرزه البيروفي أندريه كاريلو.

ويحتاج الهلال للخروج من مباراة الإياب بالتعادل على أقل تقدير، من أجل التتويج باللقب القاري الغائب منذ عام 2000.

ويسعى الزعيم للثأر من أوراوا، بعد خسارة نهائي 2017 أمامه، حيث فاز الفريق بهدفين مقابل هدف، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.