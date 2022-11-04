حادث مُروع في الدنمارك .. حارس مرمى سويدي يُثير الرعب!

حادث مؤلم يضرب حارس مرمى سويدي في الدنمارك!

تعرض باتريك كارلجرين حارس مرمى ريندرز الدنماركي لإصابة مروعة خلال هزيمة فريقه بخماسية لهدف أمام نادي هورسينس.

في مباراة الجولة ال16 من الدوري الدنماركي تعرض كارلجرين لفقدان الوعي بعد اصطدام رأسه بركبة أندرس جاكوبسن مهاجم هورسينس ليظل مٌلقى على الأرض دون حركة.

وتلقى حارس المرمى السويدي عناية طبية وتم الإبلاغ عن استرداد وعيه عندما تم نقله إلى سيارة الإسعاف بعد حوالي عشر دقائق من الحادث.

وخرج كارلجرين في الدقيقة ال66 عندما كانت النتيجة تشير لتأخر فريقه بثلاثية مقابل هدف، قبل أن ينتهي اللقاء بنتيجة 5-1.

ونشر النادي بيانًا رسميًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ليطمئن الجماهير على حالته: "باتريك بخير، في ظل هذه الظروف يجب فحصه بحثًا عن كسر محتمل في فكه بعد الحادث الذي وقع في هورسنز، تمنيات بالشفاء".