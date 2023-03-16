حادث مؤسف.. مشجع تركي يهشّم أنف لاعب فيورنتينا!

موقف لا يتمنى أحد أن يراه لأي من لاعبي فريقه.. أو حتى منافسيه!

موقف مؤسف حدث في مباراة إياب دور الـ16 لدوري المؤتمرات بين سيفاس سبور التركي وفيورنتينا الإيطالي والتي انتهت بفوز الأخير 4-1.

فقد تعرض أليساندرو بيانكو لاعب فيورنتينا لهجوم من مشجع للفريق التركي خلال احتفالات فريق توسكانا بعد الهدف الرابع عن طريق جايتانو كاستروفيلي.

اقتحم المشجع أرض الملعب وضرب لاعب الوسط الإيطالي بلكمة قوية في وجهه، ضربة قوية للغاية في الأنف وثقها اللاعب بنفسه من خلال خاصية "القصة" عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

كتب بيانكو عبر إنستجرام: "ليس سيئًا" مع الصورة التي أظهرت وجهه المتورم والجرح الواضح الذي أصاب الأنف إثر الضربة الشديدة التي تلقاها.

كان قد دخل بيانكو الملعب في الدقيقة 83، ليحل محل المغربي سفيان أمرابط وذلك قبل 6 دقائق فقط من إحراز هدف كاستروفيلي الذي تسبب في كل ذلك!.

في نهاية المباراة قال مدرب سيفاس سبور ريزا كاليمباي، إنه يشعر بالأسف الشديد لما حدث على أرض الملعب: "من المخزي رؤية هذا يحصل.. وهذا لا يحدث عادة هنا!".