حادث مؤسف في الكرة الإنجليزية .. وفاة مشجع بعد شجار جماعي بين جماهير ناديين

أحد مشجعي نادي بلاكبول توفي إثر شجار مع مشجعي نادي بيرنلي..

توفي رجل في الخمسينيات من عمره يشجع نادي بلاكبول إثر شجار جماعي مع مشجعي نادي بيرنلي، بعد مباراة الفريقين التي أقيمت يوم السبت في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أكدت أن المسعفين نقلوا توني جونسون، البالغ من العمر 55 عامًا، إلى المستشفى مساء السبت، بعد تعرض لإصابة في الرأس بعد مشاهدة مباراة بلاكبول وبيرنلي خارج إحدى الحانات.

نادي بلاكبول أكد وفاة مشجعه في المستشفى اليوم، الثلاثاء، بعد أن أمضى عدة أيام على أجهزة دعم الحياة.

فيما اعتقلت الشرطة أحد مشجعي نادي بيرنلي، في الثلاثينيات من عمره، يوم السبت للاشتباه في التسبب بإصابة جونسون، وتم الإفراج عنه بكفالة حتى الأول من يونيو المقبل.

وقال متحدث باسم النادي: "بلاكبول شعر بصدمة شديدة وحزن عندما علم بنبأ وفاة المشجع توني جونسون بشكل مأساوي في وقت سابق من صباح اليوم".

وطلب المحققون في القضية من أي شخص لديه لقطات أن يشاركها معهم، لكن مع التشديد على الناس أنه لا ينبغي مشاركة صور المشاجرة عبر الإنترنت.